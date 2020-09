Leerling Kamerlingh Onnes positief getest op coronavirus

nieuws

Foto: google maps

Een leerling van het Kamerlingh Onnes aan de Eikenlaan in de stad Groningen is positief getest op het coronavirus. Ouders van leerlingen op de school zijn afgelopen vrijdag geïnformeerd door middel van een brief.

In de brief wordt gemeld dat de leerling sinds de klachten niet meer op school is geweest. “De coronatest en de uitslag zijn in thuisquarantaine afgewacht. Er is daarom geen contact geweest met medeleerlingen of medewerkers in de besmettelijke periode. De leerling is volgens het landelijke protocol 10 dagen in thuisquarantaine en komt uiteraard alleen weer naar school als er geen klachten zijn. De directe klasgenoten ontvangen een extra instructie van de GGD”, schrijft de rector in de brief.

De school heeft vanwege de besmetting ook het landelijk protocol gevolgd. Dit betekent dat de GGD kan adviseren en voorschrijven of er op de locatie ook extra maatregelen getroffen moeten worden. In dit geval is dit niet nodig. “Volgens de GGD is het voor alle leerlingen en medewerkers veilig om naar school te gaan.”

In de afgelopen weken zijn er op verschillende scholen in de stad coronabesmettingen vastgesteld. Afgelopen week gebeurde dit nog op het Leon van Gelder aan de Diamantlaan.