“Landgoed De Braak is al decennia een parel in het Noorden”

De kronkelende laantjes en de sierlijke vijvers. Landgoed De Braak is al tientallen jaren een parel in het Noorden. Natuurmonumenten is dit jaar 100 jaar beheerder van het landgoed.

“Als ik er zo over nadenk is het misschien wel het mooiste gebied in de regio waar ik boswachter ben”, vertelt Bart Zwiers van Natuurmonumenten. “Het landschap op de 29 hectare die het landgoed beslaat is heel divers maar ook hoe het is opgezet is prachtig.” Natuurmonumenten kreeg in 1920 het beheer en eigendom over het gebied ten noorden van Paterswolde. Sinds de vijftiende eeuw was het in beheer van verschillende families.

Het gebied zoals we het nu kennen ontstond rond 1820. Toenmalig eigenaar Abraham Hesselink gaf tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard de opdracht om een park te ontwikkelen. Roodbaard heeft toen de vijvers en de kronkelende laantjes aangelegd. “Als Natuurmonumenten zorgen we ervoor dat het zo mooi blijft. Dat doen we met een enthousiaste groep mensen waar ik ontzettend trots op ben. Honderd jaar geleden was De Braak de plek om op zondag de ontspanning te zoeken, om te picknicken. Jaarlijks wist het zo’n 60.000 bezoekers te trekken. Tegenwoordig is het nog altijd een populaire plek om te wandelen en te relaxen.”