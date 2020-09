Laatste restanten van Paddepoelsterbrug worden gesloopt

nieuws

Foto: Andor Heij

In opdracht van Rijkswaterstaat is een aannemer maandag begonnen met de sloop van de laatste delen van de voormalige Paddepoelsterbrug over het Van Starkenborgkanaal.

Eind vorig jaar werd het brugdek al verwijderd en meteen gesloopt. Nu zijn ook de betonnen pijlers en andere delen van de brug aan de beurt om verwijderd te worden.

De Paddepoelsterbrug verbond de Stad met het Reitdiepgebied. Door de aanvaring in september 2018 is de verbinding weggevallen en moeten fietsers en wandelaars omrijden via de Dorkwerderbrug of de Walfridesbrug. Ondanks dat de aanvaring bijna twee jaar geleden plaatsvond zit er weinig schot in de zaak. Rijkswaterstaat doet onderzoek naar een tijdelijke oplossing en denkt daarnaast na over een definitieve oplossing.