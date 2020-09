“Kort en krachtige nazomer periode, vanaf donderdag kan de jas aan”

nieuws

We krijgen de komende dagen te maken met korte en krachtige nazomer periode. Vanaf donderdag kan de jas weer aan. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is het rustig en zeer warm zomerweer”, vertelt Kamphuis. “Met veel zon en slechts een paar sluierwolken wordt het 26 of 27 graden. De zwakke wind, windkracht 2 of 3, komt uit het zuidoosten. In de nacht naar dinsdag koelt het af naar 13 graden. Dinsdag wordt het nog warmer met 28 of 29 graden en is er zelfs een klein kansje dat de tropische 30 graden behaald gaat worden. De dag verloopt zonovergoten en het is erg rustig weer.”

“Vanaf woensdag gaan de temperaturen een stuk naar beneden. Woensdag is het nog 23 graden maar is er wel flink wat zon.”

En je verwacht dat we in de tweede helft van de week weer een jas nodig hebben?

“Ja. Donderdag en vrijdag is het wel vrij zonnig tot zonnig maar de temperatuur komt dan nog maar uit op zo’n 17 of 18 graden. Op beide dagen staat er een matige noordoostenwind. Op deze dagen kan dus de jas weer aan. Al met al kunnen we dus zeggen dat de hitteopstoot, want zo mag je deze temperaturen best noemen in september, er eentje is uit de categorie kort maar krachtig.”

Stel dat we de komende dagen de 30 graden in Groningen gaan bereiken. Hoe bijzonder is dat dan?

“Ik heb dat even uitgezocht en het antwoord is niet. Wel opvallend is dat de meest warme dagen in september in een ver verleden behaald werden. De warmste septemberdag dateert namelijk uit 1949 toen het op 5 september 32,6 graden werd op Groningen Airport Eelde. Op 16 september 1947 werd het 32,0 graden. Op de derde plaats in de ranglijst vinden we het jaar 2016 toen het 30,5 graden werd. Dus uitzonderlijk niet, opvallend zou het wel zijn.”