Korenbeurs in de steigers: “Terug naar de oorspronkelijke kleuren”

De gevel van de Korenbeurs is al een tijdje omgeven door steigers. Het monumentale pand had wat achterstallig onderhoud en wordt gerestaureerd. Zo worden de kleuren van de oorspronkelijke architect in ere hersteld.

“Dat moet je doen met respect voor het monument. Dus niet rücksichtsloos alles wat kapot is weghalen maar kijken of je zo veel mogelijk dingen kunt behouden of herstellen, zodat je het oude kunt bewaren voor de komende periode,” zegt Steven Schaalma van Sax Architecten, die de renovatie leidt.

Voor de restauratie was eerst kleurenonderzoek nodig. Dat werd gedaan door Veldman & Veltman. “Kleuren zijn heel belangrijk bij een gebouw. De architect heeft het gebouw ontworpen en had daar ook een bepaald kleurbeeld bij. Alle panden waren op een gegeven moment wit of gebroken wit met groene kozijnen. Dat is gewoon heel jammer want daarmee verandert er heel veel rijkdom in kleur,” vertelt Karin Veldman.

Als het gebouw de oorspronkelijke kleuren weer terugkrijgt, hoop ik dat de mensen ook weer gaan zien dat het klopt. Dat je een gevoel krijgt, dit is hoe het gebouw er uit hoort te zien, dit is hoe de architect het ooit had bedoeld, vult Karins collega Jantina Veltman aan.

De renovatie is over ongeveer zes weken afgerond.