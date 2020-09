KNVB: Voetbalcompetities gaan gewoon door zonder publiek

nieuws

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Velsen

De KNVB gaat niet in op het verzoek van veel amateurclubs, waaronder het Groninger PKC’83, om de competities in het amateurvoetbal tijdelijk stil te leggen.

Het kabinet besloot maandagavond dat er de komende drie weken geen publiek meer bij sportwedstrijden aanwezig mag zijn. Dat is één van de maatregelen om het coronavirus een halt toe te roepen.

De sportclubs lopen daardoor kantineopbrengsten en entreegelden mis. Daarom wilden diverse clubs de competitie tijdelijk stil leggen. Die zou dan verlengd moeten worden tot juni.

“Het belangrijkste is dat er gesport kan blijven worden, voor de sport, voor de clubs en voor de spelers”. Aldus de KNVB. “Het is namelijk veilig en verantwoord om te voetballen. Dat vindt niet alleen de KNVB, dat vinden NOC*NSF en alle sportbonden in Nederland. Bewegen is gezond en belangrijk in deze tijd. Alle competities, veld- en zaalvoetbal, blijven dan ook de komende drie weken doorgaan volgens het huidige speelschema”.

De KNVB gaat zich wel inspannen voor een compensatieregeling voor clubs die financieel getroffen worden door de kabinetsmaatregelen.