Klemmend beroep van burgemeester aan jongeren in Stad: “Ik reken op jullie!”

“Het aantal besmettingen en contacten in Groningen moet echt omlaag.” Dat stelt burgemeester Koen Schuiling maandagochtend in een brief aan jongeren in de Stad. “Met elkaar kunnen we dat! Ik reken op jullie.” Ook Jouke de Vries en Henk Pijlman, bestuurvoorzitters van de RUG en de Hanzehogeschool ondertekenden de brief.

De oproep van de burgemeester volgt op een overleg dat de burgervader afgelopen vrijdag had met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen in Groningen en het verband van studentenverenigingen. Zeker de helft van de besmettingen in Groningen vindt plaats onder jongeren, onder studenten. “Dat moeten we samen stoppen. Daarom doe ik in deze brief een klemmend beroep op jou”, aldus Schuiling.

“Met de vertegenwoordigers van de studentenverenigingen, de onderwijsinstellingen, de GGD, de gemeente Groningen en Veiligheidsregio Groningen wijs ik jou en je vrienden op jullie verantwoordelijkheid. Het aantal besmettingen en contacten in Groningen moet echt omlaag. Met elkaar kunnen we dat!”

