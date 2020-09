Kinderpostzegelactie van start

nieuws

Foto: kinderpostzegels.nl

Honderden kinderen uit groep 7 en 8 van Groningse basisscholen gaan vanaf woensdag langs de deuren voor de 72ste Kinderpostzegelactie. Het startschot werd dinsdagmiddag gegeven door premier Mark Rutte (VVD).

Het thema van de Kinderpostzegelactie dit jaar is ‘Geef een veilig thuis’. Behalve in Groningen gaan er in Nederland in totaal zo’n 140.000 kinderen langs de deuren om zegels te verkopen. Dit gebeurt met in achtneming van de RIVM-richtlijnen. Behalve verkoop aan de deur kan er ook online worden besteld. “Kinderpostzegels horen echt bij Nederland.”, zegt premier Rutte. “Al 72 jaar gaan de kinderen langs de deuren om geld in te zamelen voor andere kinderen. Ik ben ontzettend blij dat de Kinderpostzegelactie ondanks de coronacrisis toch door kan gaan. Met een speciale box en met bestelformulieren kunnen kinderen veilig langs de deuren. En dit jaar worden de postzegels voor het eerst online verkocht. Een mooi staaltje Nederlands aanpassingsvermogen.”

Met de actie worden 90.000 kinderen in ons land geholpen die in een onveilige thuissituatie leven. Gemiddeld gaat het om één op de vijftien kinderen. Zij hebben thuis dagelijks te maken met ernstige problematiek, zoals huiselijk geweld, verwaarlozing, armoede of verslaafde ouders. School is voor deze kinderen een veilige haven. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat de thuissituatie voor deze kinderen verder onder druk is komen te staan.

Met de actie van vorig jaar werd er 9,4 miljoen euro opgehaald.