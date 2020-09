Kapotte liften laten bewoners Tasmantoren traplopen

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Door kortsluiting in de beide liften van de Tasmantoren zijn bewoners voorlopig aangewezen op het trappenhuis. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

In het begin van de avond roken bewoners van de toren een schroeilucht in de buurt van de lift. Omdat ze het niet vertrouwden belden ze de brandweer. Die kwam ter plaatse met één tankautospuit. Zij ontdekten dat de brandlucht veroorzaakt was door kortsluiting. Beide liften werden daarop buiten werking gesteld.

De liften zullen gerepareerd moeten worden door een monteur. Rond middernacht was de storing nog niet verholpen. De verwachting is dat de liften woensdagochtend weer in gebruik zullen zijn.