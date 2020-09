“Kansen op nazomer nemen toe, volgende week tot 25 graden”

nieuws

Foto: John den Hollander

De kans is aannemelijk dat we volgende week te maken krijgen met een heuse nazomer waarbij de temperaturen op kunnen lopen naar zo’n 25 graden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er veel bewolking waarbij er in de ochtend een spatje regen kan vallen”, vertelt Kamphuis. “In de middag blijft het overwegend of helemaal droog waarbij in de late middag de zon zich wellicht nog even laat zien. Bij een zwakke of matige zuidwestenwind, kracht 2 tot 3, wordt het 21 graden. In de nacht naar woensdag neemt de bewolking toe en blijft met het 17 graden erg zacht.”

“Woensdag is er veel bewolking waarbij er in de loop van de dag wat regen kan vallen. Later op de dag volgt een enkele opklaring. Het wordt woensdag 21 graden.”

Maar een nazomer?

“Vanaf zondag neemt de kans op een nazomertje inderdaad toe. Natuurlijk zeg ik dat met een slag om de arm, maar als de voortekenen niet bedriegen dan krijgt de zon volgende week alle ruimte en wordt het een stuk warmer waarbij op maandag en dinsdag temperaturen tot 23 of 25 graden mogelijk zijn.”