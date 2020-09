Kabinet wil meer regie nemen bij woningbouw in Groningen

nieuws

foto: Bob de Vries

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft afgelopen vrijdag de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gedeeld met de Tweede Kamer. Daarin schrijft ze in Groningen meer regie wil nemen op grootschalige woningbouw en bereikbaarheid, met daarbij de energie- en klimaattransitie in de provincie.

“De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gaat over de vraag hoe we de beschikbare ruimte in Nederland morgen en overmorgen zo goed mogelijk blijven benutten”, zo schrijft Ollongren. “Daarbij moeten we rekening houden met de bouw van veel nieuwe woningen, goede bereikbaarheid en de energietransitie. Dat lukt alleen als we dat in samenhang doen. Het Rijk neemt de regie, maar we geven ze vervolgens vorm samen met provincies, steden en maatschappelijke organisaties.”

Er zijn veertien gebieden geïdentificeerd waar het Rijk samen met andere overheden meer regie wil nemen op grootschalige woningbouw en bereikbaarheid. Bijvoorbeeld diverse gebieden in de Metropoolregio Amsterdam, Metropoolregio Utrecht, Zuidelijke Randstad, Groningen en Eindhoven en de spoorzones in Zwolle en Nijmegen.