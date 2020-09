JOVD teleurgesteld in VVD-gedeputeerde over niet plaatsen kerncentrale

nieuws

De JOVD Groningen is teleurgesteld na de uitspraak van VVD-gedeputeerde Mirjam Wulfse over het niet willen plaatsen van een kerncentrale in de Eemshaven. Wulfse heeft aangegeven dat er in de Eemshaven alleen plek is voor windmolens en waterstofcentrales.

Tom Boer is voorzitter van JOVD Groningen. Hij is ernstig geschrokken van deze uitspraak. “Na een lange strijd is de landelijke politiek eindelijk bereik te kijken naar kernenergie. Het is ongelofelijk dat notabene een gedeputeerde van de VVD tegen de plannen is.” De JOVD is zelf groot voorstander van kernenergie en vinden kernenergie belangrijk voor Groningen om de koppositie in de energietransitie te nemen. Een kerncentrale waarbij thorium wordt gebruikt kan daarbij uitstekend worden toegepast. “Als we in Groningen geen stabiele energiebron neerzetten zullen we in de toekomst altijd afhankelijk blijven van anderen.”

De JOVD noemt het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar waterstof en windenergie. Echter om nu al kernenergie de deur te wijzen vinden de jonge liberalen onbegrijpelijk. “Het is een kans voor Groningen om bedrijven en investeringen in de provincie aan te trekken. Door de toegankelijkheid en de ruime opzet is Eemhaven een zeer geschikte plek om een kerncentrale te plaatsen. Veel Groningers en bedrijven zullen profiteren van de groei in werkgelegenheid en er in de toekomst baat bij hebben dat de provincie beschikt over een stabiele stroombron.”