JOVD: “College verjaagt drafsport uit Stad maar kan beter kijken naar betaalbare huizen”

Foto: Lesley Pietens

In plaats van luchtkastelen te bouwen kan het college beter investeren in betaalbare huizen en een positief economisch perspectief. Dat zegt de JOVD in een reactie op de plannen om de drafbaan om te toveren tot een concertterrein.

Afgelopen woensdag werd tijdens een gemeenteraadsvergadering besloten dat het terrein in het Stadspark dat nu als drafbaan gebruikt wordt vanaf volgend jaar ingericht gaat worden als een concertterrein. De JOVD is teleurgesteld over de stemuitslag en vindt dat de gemeente dergelijke prestigeprojecten moet vermijden, zeker in deze tijd. “Omwonenden zullen straks elke maand overlast ondervinden van het geluid van concerten en allerlei andere bijbehorende problemen, zoals afval en verkeer”, schrijft de JOVD.

Los zand en natte vingerwerk

De JOVD heeft een hard hoofd in de plannen. De plannen voor een concertterrein bestaan volgens hen uit luchtkastelen van halve toezeggingen waarbij veel cijfers berusten op los zand en natte vingerwerk. “We vinden het zeer kwalijk dat de indieners van het plan niet eerst een degelijk onafhankelijk onderzoek hebben laten uitvoeren. De daadwerkelijke kosten van het in stand houden van de drafsport en een goede businesscase voor het permanent ombouwen van het terrein zijn niet meegenomen in het plan.”

Betaalbare huizen, baangarantie en een economisch perspectief

De jonge liberalen hadden liever gezien dat beoogde investeringen voor dit project in zaken waren gestoken waar inwoners daadwerkelijk wat aan hebben. “In de nasleep van de coronacrisis zullen bewoners behoefte hebben aan zaken die een positief perspectief bieden aangaande werk, wonen en economisch herstel. Wij hebben in Groningen al genoeg andere problemen. Onze inwoners hebben liever een betaalbaar huis om in te wonen, baangarantie en een positief economisch perspectief dan elke maand overlast en chaos van feestgangers”, aldus Tom Boer van de JOVD.

Drafbaan hoort bij Groningen

De partij is ook duidelijk over de drafsport. Die had in Groningen moeten blijven waarbij de gemeente haar best had moeten doen om de sport te promoten en om de baan een moderner tintje te geven. “De gemeente Groningen verspilt jaarlijks meer dan genoeg geld aan projecten die niks bijdragen aan het echte welzijn van de bewoners. De drafbaan heeft wel potentie om iets bij te dragen aan de stad. De Drafbaan is onderdeel van het historische erfgoed van onze stad. Een plek om samen te komen, te genieten van de natuur, van de sport en de dieren. De JOVD Groningen had graag gezien dat het huidige succesvolle combinatiemodel van evenementen en drafsport was doorgezet, in plaats van volledig in te zetten op een onzekere toekomst als evenemententerrein.”