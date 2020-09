Inwoners Korrewegwijk protesteren tegen DIFTAR

nieuws

Foto: Duurzame Korrewegwijk

Met spandoeken protesteren de inwoners van de Korrewegwijk tegen de komst van DIFTAR. Op 9 september beslist de gemeenteraad van Groningen welk afvalsysteem gebruikt gaat worden.

Uit een enquête en uit gesprekken met bewoners blijkt dat de inwoners van de Korreweg niet zitten te wachten op DIFTAR. “De kans dat er meer zwerfvuil optreedt en er meer afval illegaal gedumpt gaat worden is groot als je voor elke vuilniszak moet gaan betalen”, laat Rob Heusdens van de Duurzame Korrewegwijk in een schriftelijke reactie weten. “DIFTAR beoogd rechtvaardig te zijn, maar als elke aanlevering van een huisvuilzak evenveel geld kost, benadeeld dit mensen die telkens een kleine hoeveelheid aanleveren. Daarnaast is de kans groot dat containers blokkeren door mensen die hem helemaal volproppen.”

“De Korrewegwijk kent geen groeninzameling, en de inzameling van grofvuil, dat door de gemeente jaren geleden is afgeschaft, leidt tot vervuiling omdat het afval naast containers en op binnenterrein wordt gedumpt. Daarom zijn wij tegenstander van DIFTAR.” Het bewonersinitiatief ziet wel een alternatief. “Er zou weer zes wekelijks grofvuil en kringloopgoederen opgehaald moeten gaan worden. Daarnaast moeten er meer mogelijkheden komen tot zelf composteren in de wijk, twee keer per jaar takken versnipperen en statiegeld op alle verpakkingsmaterialen.”

De enquête van de Duurzame Korrewegwijk is nog niet afgesloten.