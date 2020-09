Inwoner Beijum maakt vlog over Groninger wijkvernieuwing

nieuws

Screenshot wijkvlog

Nicole uit Beijum gaat een vlog maken over de Groninger wijkvernieuwing, op verzoek van de gemeente. In de vlog gaat ze uitzoeken wat de gemeente doet aan de problemen in de wijken.

In de eerste vlog vertelt wethouder Roeland van der Schaaf wat wijkvernieuwing is, en wat de bewoners van de vier wijken Beijum, Selwerd, De Wijert en Indische Buurt/De Hoogte daarvan merken. “Het bereiken van bewoners om met hen samen te werken aan de wijkvernieuwing, is en blijft lastig. Ik hoop dat deze vlog daarbij helpt,” aldus Van der Schaaf.

Nicole kwam zes jaar geleden met haar kinderen in Beijum wonen. Ze is geboren op Curacao en getogen in Rotterdam. Tot juli volgend jaar gaat ze elke maand een vlog maken. Daarvoor gaat ze de vier wijken in, om uit te zoeken wat wijkvernieuwing is en wat de wijkbewoners daarvan merken. De vlog is te vinden op https://vimeo.com/455422081/9c7b23528a