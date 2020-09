Investering van 500 miljoen euro in Campus Groningen voor wereld van morgen

nieuws

Tekenmoment: Peter Scheij, Rabobank ; Edward van der Meer, Campus Groningen ; Dina Boonstra, NVNOM

In het Forum in de Groningse binnenstad is dinsdagmiddag het Campus Community Fund gelanceerd. Het platform voor financiering moet fungeren als vliegwiel om de aanwezige kennis en kunde op Campus Groningen, en in de regio, nog effectiever om te zetten in belangrijke innovaties.

“Samen investeren in één ecosysteem om nog meer impact te maken, daarom is een Campus Community Fund belangrijk”, zeggen voorzitter groepsdirectie Wiebe Draijer van de Rabobank en burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen. De strategie is ontwikkeld door Campus Groningen en haar stakeholders, Rabobank Stad en Midden Groningen bedrijven op de Campus. Voor de groei is een investeringsstrategie van ongeveer 500 miljoen euro vastgelegd.

“De ambities van en voor Campus Groningen zijn groot”, liet Henk Snapper, Raad van Bestuur van het UMCG, dinsdagmiddag weten. “In het strategisch vijfjarenplan van de Campus is gekoerst op significante ontwikkelingen. Met het Campus Community Fund zullen we het ‘kapitaal voor morgen’ gezamenlijk inrichten”. Met de lancering van het fonds verwacht men een sterkte ontwikkeling binnen de vijf regionale kernsectoren agri-food, energie, gezondheid, chemie en digitale economie. “Trots dat we gezamenlijk onze snelgroeiende Campus willen laten uitblinken en doorontwikkelen”, zegt Edward van der Meer van Campus Groningen. “Die ontwikkeling van Campus Groningen is een samenspel. We kijken niet naar de losse elementen, we kijken naar het geheel. Daar geloven we in”.

Het plan van Campus Community Fund is hier te downloaden.