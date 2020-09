Intocht Sinterklaas in Haren gaat niet door

nieuws

De intocht van Sinterklaas in Haren gaat dit jaar niet door. Dat heeft de Commissie Intocht van het Groningse dorp maandagavond bekendgemaakt.

Aanleiding voor het annuleren van de festiviteiten is de corona-persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) eerder op de avond. “Tijdens deze persconferentie is bekendgemaakt dat samenscholing van meer dan 40 personen tijdens buitenactiviteiten tijdelijk verboden is”, laat een woordvoerder weten. “Als commissie hadden we de intocht in de oude vorm al eerder geschrapt, maar ondertussen werkten we aan een alternatieve vorm van het kinderfeest. We hebben besloten dat ook dit scenario nu niet langer haalbaar is. Ook als de maatregelen eind oktober versoepeld worden vinden we het als commissie geen goed signaal om het feest alsnog te organiseren.”

De intocht in Haren zou op 21 november plaatsvinden. Ook het evenement Werkkamer Sinterklaas in de Dorpskerk, dat een week later op 28 november gehouden zou worden, gaat niet door.