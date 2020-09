Inschrijving provinciale vrijwilligersprijs gaat van start

nieuws

Foto: Provincie Groningen

De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs gaat dinsdag van start. Ook dit jaar waardeert de provincie vrijwilligerswerk met vier prijzen van elk 3.000 euro.

Deze prijzen zijn te winnen in de categorieën ‘zorg’, ‘leefbaarheid’, ‘jeugd’ en ‘sport’. De winnaars worden op maandag 7 december tijdens de Landelijke Vrijwilligersdag bekend gemaakt. In verband met het coronavirus is nu nog niet bekend hoe en waar die uitreiking precies plaats zal vinden.

Een vrijwilligersorganisatie aanmelden kan tot zondag 1 oktober via provinciegroningen.nl/vrijwilligersprijs.