Inhoudelijke behandeling Jaagpadmoord start begin november

nieuws

Foto: bewerking OOG Tv / Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Milton T, die ervan wordt verdacht dat hij in mei vorig jaar hardloper Hidde Bergman doodstak op het Jaagpad in de Stad, is op 2 en 3 november aanstaande. Dat maakte de Rechtbank Noord-Nederland maandagochtend bekend, zo meldt RTV Noord.

De zaak zou eigenlijk in september behandeld worden, maar de uitbraak van het coronavirus zat het proces toen in de weg. Ook in oktober kon de zaak niet behandeld worden, toen zaten de agenda’s van de betrokken partijen overvol. Zes pro-formazittingen later staan nu de datums 2 en 3 november ingetekend.

Milton T. wordt verdacht van het doodsteken van de hem onbekende Hidde Bergman op het Jaagpad langs het Reitdiep, op 14 mei 2019. Hij werd een maand later ingerekend in zijn woning in de stad, en zit sindsdien vast. T. beweert onschuldig te zijn.