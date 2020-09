“Ineens had ik hier een gewonde duif achter de bar die zich verschool voor de café-kat”

nieuws

Medewerkers van de Dierenambulance leggen de gewonde duif in een box. Foto: Erick Bakker

Bij Schouwburgcafé De Souffleur aan de Kruitlaan is het het gesprek van de avond. Een gewonde duif die zich achter de bar verstopt voor de café-kat.

“Zo, het nieuws verspreidt zich snel”, lacht barman Erik Doorn als de redacteur van OOG Tv hem confronteert met het verhaal. “Maar het klopt hoor. Onze buren houden duiven. Eén van die duiven was vanavond niet zo alert. Onze café-kat was dat wel en die sloeg gelijk toe. De duif is vervolgens het café ingevlucht waarbij het dier ook nog eens opgejaagd werd door een hond. Uiteindelijk belandde de duif achter de bar waar het achter een koelkast kroop en zich verschool.”

En dan zit je met een gewonde duif achter de koelkast …

“Haha, ja. We hebben de Dierenambulance gebeld. Zij adviseerden om de duif in een doos te stoppen. Vrij snel na ons telefoontje waren hun medewerkers hier ook aanwezig. Ze hebben gevraagd wat er gebeurd was. Wij hebben het verhaal uit de doeken gedaan, waarop ze lieten weten dat er even goed naar één van de vleugels gekeken zou worden en dat er ook een injectie gegeven zou worden omdat het om een aanval van een kat ging.”

Hoe is het met de café-kat?

“Nou, dat is ook een mooi verhaal. Eigenlijk is het de kat van de buren. Maar het beest was meer hier dan bij zijn baasjes. Ook wel logisch want hier krijgt het veel aandacht van de bezoekers en er wordt ook wel eens een plakje worst gegeven. Toen de bewoners gingen verhuizen besloten ze om de kat hier te laten. Sindsdien is het onze huiskat.” Of de café-kat maandagavond voor straf zonder avondmaaltijd de mand in moet, daar doet het café geen uitspraken over.