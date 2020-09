In Groningen gestolen auto crasht in Haarlem

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie van Haarlem heeft woensdagochtend aan de Schipholweg in die stad na een achtervolging een in Groningen gestolen Audi tot stoppen weten te brengen. Dat meldt het Haarlems dagblad.

De politie deed dat niet geheel op eigen kracht: de ontvreemde auto knalde tegen een verkeerspaal en kon niet meer verder. Vanuit Groningen was een melding gekomen dat de wagen in Haarlem was gespot. Naast politiewagens werd ook een helikopter ingezet om de dief te pakken. De achtervolging begon in Schalkwijk en eindigde dus in Haarlem.

De bestuurder is ingerekend. De gestolen wagen heeft aanzienlijke schade opgelopen en is door een bergingsbedrijf afgesleept.