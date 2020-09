In Den Haag gestolen motor teruggevonden in Paddepoel

nieuws

Foto: Andries Oord

Een motorfiets die enige tijd geleden gestolen werd in Den Haag is teruggevonden in Groningen. Dat laat een wijkagent op Twitter weten.

De motor werd woensdagavond teruggevonden bij een woning in de wijk Paddepoel. Het vehikel was agenten opgevallen omdat het nabij een woning stond en verschillende onderdelen waren gedemonteerd. De politiemensen haalden daarop de motorfiets door het systeem en toen bleek al snel dat deze als gestolen te boek stond.

De motor is door de agenten in beslag genomen en overgebracht naar het politiebureau. De eigenaar kan bij het bureau zijn eigendom op komen halen. De politie doet onderzoek naar de diefstal en wie hier voor verantwoordelijk is.

Iemand blij gemaakt nadat wij zijn in #DenHaag gestolen motor te #Paddepoel #GRN terug hebben gevonden. Onderzoek naar verdachte loopt. pic.twitter.com/MRstZuLmKF — Politie J. Kobes (@Jacob_Kobes) September 16, 2020