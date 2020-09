“Ik heb mijn eigen paradijsje in coronatijd hier op Golden Raand”

Het onderhouden van een volkstuin. Bij volkstuinvereniging Golden Raand in Vinkhuizen is het sinds de uitbraak van het coronavirus erg druk.

“De tuintjes hebben er afgelopen voorjaar nog nooit zo netjes bij gelegen”, vertelt Berber de Jong. De Jong zit in het bestuur van het volkstuincomplex. “Tijdens de intelligente lockdown zag je heel veel mensen hier op het complex actief. Dat kon ook heel goed want hier kun je anderhalve meter afstand bewaren.”

Kees van Vliet is één van de mensen die er een tuintje heeft. “Ja, dit is mijn paradijsje. Ik heb deze tuin nu 28 jaar. Het begon als een heel traditioneel ingericht tuintje, tegenwoordig is het een goed geordende chaos.” Maar Van Vliet is er blij mee. “Het tuinieren levert heerlijke producten op maar het was ook de plek waar ik tijdens de lockdown op een veilige afstand mijn kinderen kon ontmoeten. Dat was heel fijn omdat er thuis minder ruimte is.”

Bij de Golden Raand zien ze nog iets anders. “Veel mensen hebben hier interesse in, om een volkstuintje te beheren. Maar we zitten helemaal vol. We hebben zelfs een wachtlijst. Misschien hebben we wel te weinig tuintjes”, lacht De Jong.