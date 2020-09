“Ik ben kotsmisselijk, 40 achterlijke idioten die het brood uit onze mond komen halen”

nieuws

Foto: café Mulder

Boos, verontwaardigd en het niet kunnen begrijpen. Bij café Mulder in de Ellebogenbuurt zijn ze nog flink ontdaan na de voetbalrellen eerder in de avond in de buurt.

“Wij waren zelf vanavond niet in het café”, vertelt eigenaresse Larissa Brummel van Duuren. “Ik denk dat ik even na 20.00 uur appjes binnen kreeg. In de Ellebogenbuurt hebben we een app-groep waarin we verschillende dingen delen. Dat zag er ernstig uit waarop ik direct contact heb gezocht met onze barman Jos. Hij heeft het verhaal uit de doeken gedaan. Dat in onze straat voetbalsupporters met elkaar op de vuist waren gegaan, dat er rake klappen waren uitgedeeld en dat er met stoelen en tafels van de terrassen was gegooid.”

Direct de deur op slot en rolluiken dicht

Voor café Mulder waren de rellen aanleiding om het etablissement voor vanavond te sluiten. “Jos staat als enige in het café. Ondanks dat hij zelf zei dat het wel ging hebben wij gezegd we gaan sluiten en je gaat lekker naar huis om met een goed glas wijn bij te komen.” Larissa heeft voor haar barman ook niets anders dan lof. “Toen het gebeurde hadden wij een aantal gasten. Jos heeft direct de deur op slot gedaan en de rolluiken gesloten. Dat was heel goed van hem.”

“We werken hier keihard, en dan dit”

Toch is de eigenaresse boos. “Voor de horeca is 2020 tot nu toe een vreselijk jaar. Door het coronavirus konden we maandenlang niet open. Nu we met alle beperkingen open mogen komen er 40 achterlijke idioten die het brood uit onze mond komen halen. Ik vind dat heel erg. Sowieso kan ik niet tegen geweld. En het past ook niet in onze Ellebogenbuurt. We proberen daar samen met alle ondernemers een leuke en veilige uitgangsbuurt van te maken. Daar werken we keihard voor. En dan krijg je dit. Heel jammer.”