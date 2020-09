De Hunze even bereikbaar via bussluis

nieuws

De halve Hunze lijkt niet bereikbaar, want de doorgaande weg is afgesloten. ‘Geen brief over gehad’, meldt een bewoner.



‘Na een tijdje zoeken naar de ingang blijkt de bussluis open te zijn voor auto’s, prima optie, trouwens. Was handig als we en onze buren dat hadden geweten!’

De gemeente stelt dat het soms lastig is om te bepalen, wie er hinder ondervinden van werkzaamheden.

Dinsdag wordt er in De Hunze nog een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Daarna is alles weer op de normale manier bereikbaar.

‘Het verkeer wordt omgeleid. Woningen zijn met enige hinder en de hulp van verkeersregelaars wel bereikbaar. Om schade aan auto’s te voorkomen, is parkeren op dit deel van de Berlageweg twee dagen niet mogelijk. Tijdens de werkzaamheden rijden er daar geen bussen. Bij bushaltes staat aangeven waar de dichtstbijzijnde bruikbare halte is’, meldde de gemeente vrijdagavond in een van haar wekelijkse Nieuwsbrieven.

