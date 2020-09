Hornbach wil graag dat bezoekers en medewerkers mondkapje gaan dragen

nieuws

Foto Andor Heij. Hornbach

Medewerkers en klanten van bouwmarkt Hornbach wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen. Het advies geldt voor alle vestigingen in het land.

De maatregel wordt genomen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. “We doen sinds begin maart ons uiterste best zodat onze medewerkers in deze situatie veilig kunnen werken en klanten veilig hun inkopen kunnen blijven doen”, zegt algemeen directeur Evert de Goede. Het advies om mondkapjes te dragen is volgens de directeur een logische. “We zetten graag een stap extra in de strijd tegen het coronavirus en zo is het ook direct voor iedereen duidelijk. Ik ga ervan uit dat iedereen het advies opvolgt.”

De afgelopen maanden nam de bouwmarkt al verschillende maatregelen. Zo wordt het aantal bezoekers gereguleerd en worden doe-het-zelvers opgeroepen om alleen te komen winkelen. Daar wordt in de komende periode een speciale handhaver aan toegevoegd die de anderhalve meter afstand in de winkels in acht houdt en mensen daar ook actief op aan gaat spreken. Als het te druk is kan deze persoon gangpaden afsluiten. Voorts is het winkelen met winkelwagen verplicht. De wagentjes worden na gebruik grondig schoongemaakt.

In Groningen heeft de Hornbach een vestiging aan de Groningerweg.