‘Horeca om 22.00 uur dicht, geen publiek bij sport en maximaal 30 personen in publieke ruimtes’

nieuws

De horeca in Nederland moet om 22.00 uur de deuren sluiten. Dat is een van de nieuwe maatregelen die het kabinet maandagavond bekend zou gaan maken. Ingewijden meldden dat ook publiek bij sportwedstrijden wordt geweerd en dat het aantal personen dat samen mag komen wordt beperkt.

De landelijke norm voor gezelschappen bij mensen thuis wordt teruggebracht naar 4 personen, in restaurants en andere publieke ruimtes mogen slechts 30 mensen tegelijkertijd binnen zijn. In de buitenlucht is dit 50 personen. De voorzitter van Veiligheidsregio’s kunnen ontheffing verlenen aan grote ruimtes met verregaande maatregelen.

Thuiswerken

Ook moet thuiswerken weer de norm worden. Strikte handhaving wordt gevraagd. Locaties kunnen voor 14 dagen gesloten worden bij overtredingen, zij zullen hierop worden aangesproken.

Supermarkten

Supermarkten moeten het gebruik van winkelkarren weer gaan aanmoedigen en blokuren in gaan voeren voor kwetsbare groepen. Ook moet er weer een vast deurbeleid komen.