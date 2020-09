Hoogste stijging huizenprijzen in provincie Groningen; gemeente op plek 25

nieuws

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

De gemiddelde woningprijs steeg in het afgelopen kwartaal het hardste in de provincie Groningen. Op jaarbasis waren de woningprijzen 10,3 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit het kwartaalrapport van databureau Calcasa.

De gemeente Groningen bleef achter bij de rest van de gemeenten in Groningen. Waar Westerwolde, Delfzijl, Oldambt, Stadskanaal en Het Hogeland allemaal terug te vinden zijn in de top tien van sterkste stijgers op de woningmarkt, moet de Stad het doen met een 25ste plek met een stijging van 10,1 procent. Groningen blijft met deze stijging wel voor op steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, alleen in Utrecht stegen de prijzen harder.

In de gemeente Groningen kost een woning nu gemiddeld 251.000 euro. Met een gemiddelde huizenprijs van 250.000 euro in de provincie staat Groningen relatief laag op de ranglijst. In beide noordelijke provincies zijn de huizenprijzen iets hoger. In Nederland spant Utrecht de kroon met een gemiddelde prijs van 494.000 euro.js van 251 duizend euro.