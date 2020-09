Hoogste aantal nieuwe besmettingen in gemeente Groningen sinds begin pandemie

nieuws

Sinds maandag heeft het RIVM dertig nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus uit de gemeente Groningen ontvangen van de GGD. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Rijksdienst, die dinsdagmiddag naar buiten werden gebracht.

Nog nooit werden in de gemeente Groningen zoveel besmettingen in één dag vastgesteld sinds de uitbraak van het virus. Maandag, zaterdag en vrijdag werden al 26 nieuwe besmettingen gemeld door het RIVM.

In de rest van de provincie werden elf nieuwe besmetting vastgesteld. Na de gemeente Groningen werden de meeste besmetting vastgesteld in de gemeente Het Hogeland (4).

In de laatste twee weken werden in de gemeente Groningen 169 nieuwe besmettingen vastgesteld. In de twee weken ervoor waren dat er nog 42. Geen van deze patiënten werd opgenomen in een ziekenhuis of overleed aan het virus.

Sterke stijging in Nederland

In de afgelopen week meldden GGD’s in Nederland 8.265 nieuwe personen die positief testten op COVID-19. Daarmee is er voor de tweede opeenvolgende week een sterke stijging te zien in het aantal meldingen. De week hiervoor testten nog 5.427 personen positief voor het nieuwe coronavirus. Het aantal ziekenhuisopnames verdubbelde (93) ten opzichte van de week ervoor (42). Veertien mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Net zoals in de afgelopen weken waren de grootste aantallen positief geteste personen in de leeftijdscategorie 20-29 jaar. Meer dan de helft van de nieuwe besmette mensen raakte thuis besmet. Opvallend is dat het aantal mensen dat waarschijnlijk op het werk en verpleeghuizen besmet is geraakt toeneemt.