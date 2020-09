Hoogleraar RUG: ‘Bewindslieden moeten verwachtingen over vaccin temperen’

nieuws

Foto: James Gathany en Judy Schmidt via Pixnio

De overheden in Nederland moeten niet morrelen aan de veiligheidsregels, bij de introductie van een vaccin tegen het coronavirus, om een dergelijk middel snel voorhanden te hebben. Dat stellen hoogleraar financiële ethiek Boudewijn de Bruin en promovendus wijsbegeerte Barend de Rooij van de Rijksuniversiteit Groningen vrijdagochtend in een opiniërend artikel in Trouw.

Het ontwikkelen van een dergelijk vaccin onder grote tijdsdruk kan veel problemen opleveren met de veiligheid. De twee academici halen de introductie van de Boeing 737 Max aan als voorbeeld. Dit toestel werd onder druk ontwikkeld om het zo snel mogelijk op de markt te krijgen. Dit leidde tot twee ongelukken, met 300 slachtoffers tot gevolg.

Bewindslieden moeten daarom hun uiterste best doen om de veiligheid van een vaccin goed te waarborgen en niet alleen maar de snelheid van de ontwikkeling en invoering benadrukken. De twee academici waarschuwen dat het aanbieden van een vaccin dat niet rigoureus getest is, dergelijke problemen in de hand werkt. Ook werkt dit aversie tegen vaccinatie alleen maar in de hand. Daardoor laten misschien nog minder mensen zich inenten, ook als het vaccin wel veilig is. Ook zal de twijfel over andere vaccins groter worden.