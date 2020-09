Hoofdredacteur DvhN: “Wij blijven er voor de regio”

Hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden, Erik Wijnholds geeft aan dat ondanks de aanstaande overname door het Belgische Medihuis de onafhankelijke regionale verslaggeving overeind blijft staan. Vorige week werd bekend dat het NDC Mediagroep waar het dagblad onder valt wordt overgenomen door de Belgische mediagigant.

“We kunnen blijven inspelen op de behoeftes die er zijn qua nieuwsvoorziening in Groningen en Drenthe.” Wijnholds denkt ook dat beide partijen van elkaar kunnen profiteren. “Zij hebben heel veel ervaring hoe je mensen online naar je medium blijft trekken en ook hoe mensen hier voor blijven betalen. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaar ons erg sterk ontwikkeld in het maken van video’s en ook podcasts. Zo kunnen we beiden van elkaar leren.”

Of de overname ook echt door gaat wordt later dit jaar duidelijk. Dan neemt de Mededingingsautoriteit AVM een besluit over de overname.