Hondencursus voor baasjes met minimuminkomen

Foto: Harro Meijer

In de Rivierenbuurt gaat binnenkort een hondencursus van start voor baasjes die leven van een minimuminkomen.

Volgens initiatiefnemer Sharon van Duinen is er veel vraag naar een dergelijke cursus. “Het leek ons daarom logisch om nu te starten. we beginnen met twee theoriebijeenkomsten en werken daarbij samen met MFC de Stroming aan de Merwedestraat.” Ze wil beginnen met kleine groepjes van maximaal vier honden met hun baasjes. “In januari proberen we een vervolg op te zetten.”

Hondenbezitters die voor de cursus in aanmerking komen, kunnen mailen naar hondbewustingroningen@gmail.com.