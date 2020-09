Hond en baas zwemmen samen in de Papiermolen

Het zwemseizoen van de Papiermolen werd afgelopen zaterdag beestachtig afgesloten. Eén keer per jaar mogen honden met hun eigenaren het water in.

Omdat de Papiermolen in september haar deuren sluit, mogen honden met hun baasjes de laatste dag van het seizoen het zwembad in. ”Het water mag gewoon vies worden. In het begin van het jaar wordt het water er dan weer uitgepompt en dan kan er weer schoon water in”, vertelt Papiermolen-medewerker Joes.

Hondeneigenaren konden een tijdslot reserveren zodat het i.v.m. de corona-crisis niet te druk werd.