Holland Casino sluit voor 24 uur de deuren

Foto: Jeffery Vermeulen. Tijdelijk Holland Casino in Groningen

Alle vestigingen van Holland Casino in het land zijn sinds dinsdagavond 18.00 uur gesloten. Tot woensdagavond blijven de locaties gesloten.

Aanleiding voor de sluiting zijn de nieuwe coronamaatregelen die maandagavond door het kabinet werden afgekondigd. Met de regels die dinsdagavond om 18.00 uur van kracht werden mag Holland Casino maar dertig mensen per ruimte ontvangen. Tussen de aankondiging en de invoering van de regels zat maar 23 uur. Voor het bedrijf is dit te kort om alle noodzakelijke veranderingen door de voeren.

Het komende etmaal gaat er in alle locaties hard gewerkt worden om alles volgens de regels in te richten zodat men woensdagavond om 18.00 uur de deuren weer kan openen. Door de nieuwe maatregelen verwacht het bedrijf verlies te draaien. Toch zegt het graag open te willen. In Groningen heeft Holland Casino een vestiging aan de Roskildeweg.