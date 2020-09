Hoe het gebied rond het Hoofdstation in een grote kale vlakte is veranderd

nieuws

Foto: Dennis Smit

Een grote kale vlakte. Het terrein bij het Hoofdstation waar enkele maanden geleden nog rangeersporen en wasinstallaties stonden is de afgelopen weken onherkenbaar veranderd.

Het rangeerterrein aan de zuidzijde van het Hoofdstation werd afgelopen voorjaar met de ingebruikname van De Vork tussen Groningen en Haren overbodig. In sneltreinvaart werden de sporen opgebroken en werden de aanwezige gebouwen gesloopt. De afgelopen periode is er veel grondwerk verzet waarbij oude fundamenten en overbodige kabels en leidingen verwijderd zijn. “Een hoge bult aarde is inmiddels ook weg gehaald”, ziet een ooggetuige. “Je kunt nu langzamerhand concluderen dat het gebied klaar is voor de nieuwe tijd.”

Die nieuwe tijd is de renovatie van het Hoofdstation. Het busstation dat zich nu aan de noordzijde van het station bevind wordt verplaatst naar de zuidzijde. Onder het Hoofdstation wordt een busonderdoorgang en een reizigerstunnel gebouwd. “Het Hoofdstation ziet er nu door de werkzaamheden ook heel anders uit. Zonder de perronkappen word je oog getrokken naar onderdelen die je normaal niet ziet of waar je oog niet op valt. Dat maakt deze periode voor bezoekers en mensen die werkzaamheden volgens best wel bijzonder.”