Historisch laag aantal faillissementen in Groningen

nieuws

Foto: Chris Panas via Pexels.com

Met drie uitgesproken insolventies is het aantal faillissementen in de provincie Groningen voor de afgelopen maand tot een historisch dieptepunt gekomen. In de afgelopen tien jaar was het aantal maandelijkse faillissementen niet zo laag. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Net als in de rest van Nederland is het aantal uitgesproken faillissementen in deze periode al zeker vijf jaar bezig met een daling. In 2015 werden in augustus nog zestien faillissementen uitgesproken. Vorig jaar waren dat er nog vijf.

Volgens de het CBS werden (in Nederland als geheel) voornamelijk failissementen uitgesproken in de handel. Relatief gezien werden er in augustus de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.