Hier kun je OOG Sport van 27 september terugluisteren

sport

In deze aflevering hoorde je onder meer verslag van het voetbalduel tussen GSAVV Forward en Nieuw Roden (0-0) in de 3e klasse B en van de hockeywedstrijd GHHC Groningen – Phoenix (1-4) in de Overgangsklasse (heren).

Naast live sport sprak Donar-watcher Yannick Masson zich uit over de uitschakeling van basketbalclub Donar in de voorronde Champions League en het Eredivisieseizoen. Daarnaast hoorde je in deze uitzending mede-voorzitter en bestuurslid Jeroen Dekker van SC Stadspark over het opstappen van de andere mede-voorzitter Jan Boonstra na het niet willen sluiten van het sportpark in verband met Covid-19.

We besteedden aandacht aan de onveilige lichtmasten op sportvelden in de gemeente Groningen doordat we spraken met wethouder sport Inge Jongman en fractievoorzitter van het CDA in Groningen René Bolle. Tot slot ging Be Quick 1887-coach Steven Wuestenenk in op de verloren wedstrijd van zijn ploeg in de Hoofdklasse A tegen RKVV Velsen van zaterdagavond (0-4) en coach Gertjan van Dijken van GSAVV Forward geeft zijn mening over de 0-0 tegen Nieuw Roden.