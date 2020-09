Hier kun je OOG Sport van 13 september 2020 terugluisteren

sport

Sportprogramma OOG Sport op OOG Radio is, na een Coronabreak, weer terug en iedere week tussen 14.00 en 17.00 te beluisteren. Hieronder kun je de gehele uitzending van 13 september terugluisteren.

In OOG Sport hoorde je afgelopen zondag live voetbalverslagen van Groninger Boys tegen Bakkeveen (2-1 winst) en Gruno tegen GOMOS (1-5 nederlaag). Dat waren twee duels in de noordelijke districtsbeker en het liep voor beide clubs uit op een uitschakeling in de groepsfase van het toernooi. Groninger Boys won wel, maar concurrent en koploper in dezelfde poule GSAVV Forward won van De Sweach waardoor alleen de Forwardianen doorgaan.

Naast voetbal hoorde je een live verslag van het badmintonduel in de Eredivisie (hoogste niveau van Nederland) tussen GSBC Amor en DKC. Het Groningse Amor verloor met 1-7, maar volgens verslaggever Marco Streefland was dat geen schande.

Daarnaast kun je in uur 3 luisteren naar een voorbeschouwing van Daniël Theelen op het Eredivisie voetbalduel tussen FC Groningen en PSV Eindhoven (1-3 verlies) en coach van Be Quick 1887 Steven Wuestenenk reageerde op de 0-3 winst van zijn ploeg in en tegen Hoogeveen in de Hoofdklasse A zondagvoetbal. Tot slot blikte Donar-watcher Yannick Masson vooruit op het aankomende seizoen van basketbalclub Donar en verslaggever Edu Brooke interviewde na afloop van Gruno tegen GOMOS coach Fouad Faraouni van de Groningers.