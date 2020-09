nieuws

Foto: Wouter Holsappel (Archief OOG)

Fotojournalist Hans Aarsman maakt al jaren studie van verfvlekken op de weg. Hij heeft zojuist een vlek op het Zuiderdiep uitgeroepen tot een record vlek.



Mensen kopen verf, hangen de emmer aan de fiets, die bij het eerste kuiltje valt, waarna de medeweggebruikers de vrijgekomen verf verder de weg op rijden.

Aarsman heeft hiervan een hele collectie foto’s verzameld in het Verfvlekkenarchief. Hij krijgt regelmatig nieuwe vlekken toegestuurd.

Over de foto’s die Tjarco Kugel hem zond van het Zuiderdiep is Aarsman’s oordeel: ‘Het record uitsmeren is gevestigd in Groningen’.

