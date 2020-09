nieuws

De herfst gaat zich volgende week van zijn lelijke kant laten zien met regen en harde wind. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Voor we het over regen gaan hebben begin ik met goed nieuws”, vertelt Kamphuis. “De komende dagen verlopen namelijk zonovergoten. Vrijdag verloopt bijvoorbeeld zonnig. Bij een matige oostenwind, windkracht 3, wordt het 20 graden. De nacht naar zaterdag gaat helder verlopen waarbij de minimumtemperatuur op 9 graden uit komt.”

In het weekend veel zon

“Zaterdag is het opnieuw zonnig. Bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het dan ongeveer 19 of 20 graden. Ook zondag tot en met dinsdag krijgt de zon veel ruimte en loopt de temperatuur op waarbij het dinsdag 22 graden kan worden.”

Maar na dinsdag gaat er dus iets veranderen?

“Ja. Vanaf dinsdagavond lijken de eerste storingen ons te gaan bereiken. Deze storingen worden afgevuurd door oceaandepressies die naar ons gebied trekken. In de dagen daarna lijkt de herfst verder door te gaan breken waarbij het regelmatig gaat regenen en waaien. De temperaturen zullen gaandeweg de week ook flink naar beneden gaan.”