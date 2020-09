Hennepkwekerij ontdekt in woning Paddepoel, verdachte aangehouden

nieuws

Foto: Sammie Lobo - 112groningen.nl

In een woning in de wijk Paddepoel-Noord heeft de politie woensdagmiddag een hennepkwekerij ontdekt. Eén persoon is aangehouden.

De kwekerij werd aan het eind van de middag ontdekt. De wijkagent laat op Twitter weten dat het om een kleine hennepkwekerij gaat. Na het aantreffen is vrijwel direct begonnen met de ruiming. De kwekerij werd hierbij ontmanteld en de aanwezige planten werden vernietigd. De apparatuur die gebruikt werd is afgevoerd.

Hoe de politie de kwekerij op het spoor is gekomen is onbekend. Wel laat men weten dat het onderzoek in deze zaak nog volop bezig is.

