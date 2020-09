“Heel mooi om te zien dat de ijsvogel het goed doet”

Het is een goed jaar voor de ijsvogel. Momenteel kan de opvallend gekleurde vogel overal gespot worden. Ook in de stad.

“We hebben hier in de Lettelberterpetten een oeverzwaluwenwand”, vertelt landschapsbeheerder René Oosterhuis van Het Groninger Landschap. “De oeverzwaluwen zijn inmiddels alweer enige tijd op reis naar Afrika waardoor de wand de afgelopen periode gebruikt kon worden door de ijsvogel. Het paartje dat er in bivakkeerde heeft dit jaar, verspreid over 2 legsels, 14 jongen grootgebracht.”

Zachte winters

De aantallen vertellen dat het landschapsbeheer in het gebied op orde is. “De Petten, en ook De Onlanden, zijn het ideale gebied. Er is veel water waardoor deze typische viseter te kust en te keur kan.” Het ging niet altijd goed met de oranje met blauw gekleurde vogel. In ons land gold de vogel jarenlang als een bedreigde soort maar de laatste decennia is het aantal flink toegenomen. Dit is te danken aan de relatief zachte winters.

Noorderplantsoen en Stadspark

“De ijsvogel moet niets van winter en ijs hebben. Als je een strenge winter hebt met ijs op de sloten en plassen dan kan het maar zo zijn dat een groot deel van de populatie sterft.” Volgens Oosterhuis is de periode van september tot november de periode om de vogel te spotten. “Je kunt hem tegenkomen in gebieden waar water aanwezig is. Dus ook in het Noorderplantsoen en het Stadspark kun je hem tegenkomen.”