“Heb je slaapzakken liggen? Wij zoeken er 1.800 voor de kinderen op Moria”

Het Paradigm Festival in 2018. Foto: Erick Bakker

Achttienhonderd slaapzakken. Dat is wat de organisatie van het Paradigm Festival zoekt. De slaapzakken gaan gedoneerd worden aan de vluchtelingenkinderen in kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos.

“Het nieuws raakt mij heel erg”, vertelt Paul Grimmius van Paradigm. “Ik heb zelf kinderen en als ik dan in het journaal kinderen zie slapen op het asfalt dan roept alles in mij dat ik iets moet doen. Zaterdag heb ik contact gezocht met Ebel Jan van Dijk. Van Dijk is behalve voorzitter van het Bevrijdingsfestival ook heel erg betrokken bij de vluchtelingen op Lesbos. Eerder heeft hij met zijn vrouw al eens dekens ingezameld voor de kinderen. Hij vertelde mij dat er 1.800 slaapzakken nodig zijn.”

Corona-proof inzamelen

Grimmius besloot direct om in actie te komen. “Op het Paradigm-terrein hebben we genoeg ruimte, ook om de slaapzakken op te slaan. Een bericht in onze groeps-app van het festival leerde dat heel veel vrijwilligers hun schouders er onder willen zetten. Vandaag hebben we alles ingericht zodat mensen via een inzamelingsstraat volledig coronaproof hun slaapzakken langs kunnen brengen.”

Wanneer vindt de inzameling plaats?

“Het begint maandag en vindt ook op dinsdag en woensdag plaats. We beginnen ’s ochtends om 10.00 uur en zijn tot ’s avonds 20.00 uur geopend.”

Wat zoeken jullie precies?

“We zoeken slaapzakken van goede kwaliteit. Ze moeten goed geïsoleerd zijn, en het liefst ook zo’n capuchon hebben zodat de gebruikers er helemaal in kunnen kruipen. En ook belangrijk is dat de slaapzakken schoon zijn. We zoeken geen oude en versleten exemplaren, want de kinderen zullen hier de komende tijd in moeten gaan wonen.”

Wat is je verwachting?

“Ik ben positief gestemd. Dit moet gaan lukken. Mensen zijn welkom op het Paradigm-terrein. Met borden staat de route aangegeven. Behalve automobilisten zijn ook fietsers en voetgangers welkom. Zij kunnen gebruik maken van de brug bij de Energieweg.”