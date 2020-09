Heb je een egel gezien? Geef het door tijdens het Egelweekend

nieuws

Hoe staat het ervoor met de egelpopulatie in ons land? Dat is de vraag die hopelijk beantwoord wordt tijdens het Egelweekend die zaterdag en zondag gehouden wordt. Deelnemers wordt gevraagd egelwaarnemingen door te geven.

Het Egelweekend is een initiatief van de Zoogdiervereniging, de Egelwerkgroep en Jaarrond Tuintelling. Tijdens het weekend wil men zoveel mogelijk gegevens van egels verzamelen. “Door deze waarnemingen ontstaat er een goed beeld van de verspreiding van egels in Nederland”, schrijft de organisatie op haar website. “Waar komen ze voor en waar worden ze niet gemeld? Met de groei van steden en dorpen zijn tuinen steeds belangrijker geworden voor egels en levert een tuintelling waardevolle informatie op.”

Egeltellingen worden al sinds 1994 gehouden. Uit cijfers blijkt dat in deze periode de populatie matig is afgenomen waarbij goede jaren afgewisseld worden met slechte jaren. Tijdens het Egelweekend kunnen waarnemingen in eigen tuin doorgegeven worden via Jaarrond Tuintelling. Spot je een egel op een andere locatie dan kunnen deze waarnemingen doorgegeven worden via waarneming.nl of telmee.nl.

Meer informatie over het egelweekend is te vinden op deze website.