Haydn Jeugd Strijkorkest strijdt voor behoud na negatief subsidieadvies

Foto: Philip Pruim

Het Haydn Jeugd Strijorkest, HJSo, trekt deze weken alles uit de kast om lijfsbehoud in de toekomst zeker te stellen. De Kunstraad Groningen gaf onlangs een negatief subsidieadvies waardoor het niet zeker is of het orkest kan blijven bestaan.

Afgelopen weekend trad het orkest op op het dak van Forum Groningen. Stadsbeiaardier Auke de Boer speelde mee op het carillon van de Martinitoren waarbij gezamenlijk het Grunnens Laid werd gespeeld. “Geweldig om d’Olle Grieze in te zetten voor dit fantastische jeugdorkest. Een mooi initiatief, waar ik graag aan wilde meewerken”, zegt De Boer.

Het HJSo is het enige jeugdstrijkorkest in de sector van klassieke muziek in Groningen. De stichting heeft als doel om jonge getalenteerde musici in de leeftijd van negen tot en met negentien jaar uit het Noorden van het land te ontdekken en te begeleiden. Tijdens deze begeleiding kunnen musici voor wie dat willen voorbereid worden voor een leven in de muziek.

Door het negatieve subsidieadvies is er een continuïteitsprobleem ontstaan. Met het optreden afgelopen weekend werd hier aandacht voor gevraagd. Daarnaast is er een petitie gestart waarin opgeroepen wordt voor het behoud van het orkest. Inmiddels is deze 2.100 keer ondertekend. De handtekeningen werden vorige week overhandigd aan gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) van Cultuur.

Op 6 oktober vergaderen gemeente en provincie over de subsidieadviezen van de Kunstraad. De petitie kan ondertussen nog steeds ondertekend worden. Dit kan op deze website.