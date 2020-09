Harense mode-ondernemers vieren de herfst met modeshow

nieuws

Foto: Google Streetview

Harense mode-ondernemers organiseren op zaterdag 26 september een modeshow in het dorp. De show is het startsein voor het nieuwe modeseizoen.

De Fashion Dag wordt twee keer in het jaar gehouden. Afgelopen voorjaar werd er een streep gezet door het evenement vanwege de coronacrisis. “Op 26 september kunnen we de dag gelukkig wel weer houden”, laat Linda Goes van Ondernemend Haren weten. “Uiteraard hanteren we op deze dag de geldende maatregelen en richtlijnen.”

De Modeshow vindt plaats bij de Dorpskerk in het centrum. Daarnaast is de herfstcollectie te bewonderen in de verschillende mode-winkels in het dorp.