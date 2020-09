‘Haren krijgt niet de Diftar die het wil’

Betalen per afval-leging, of toch een vast tarief voor het afval. Welke van de twee aanstaande woensdag ook wordt gekozen, het overgrote deel van Haren krijgt niet de variant die ze zo liefhebben, namelijk de huidige waarbij per kilo afval betaald wordt.

Aanstaande woensdag maakt de gemeenteraad een beslissing over welke van de twee voorgestelde varianten het nieuwe afvalverwerkingssysteem van Groningen moet gaan worden. Door de gemeentelijke herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer, moet vanaf 2021 het afvalbeleid voor allemaal hetzelfde zijn, vanwege wetgeving van het Rijk. Hoe dat precies zit stond al eerder hier bij OOG beschreven.

Voor Haren is het een bijzondere situatie, want de kans is vrij aannemelijk dat de gemeenteraad voor Diftar gaat stemmen, maar niet op de manier hoe Haren het gewend is, namelijk per kilo afval betalen. Michiel Verbeek, oud-wethouder, vindt dat met dit voorstel geen eer wordt gedaan aan de bestuursovereenkomst die de fusie tussen de gemeenten ooit mogelijk maakte. Daar staat als speerpunt in: “…behoudt de gemeente diftar in Haren”.

“Iedereen die naar dat bestuursakkoord kijkt, heeft natuurlijk de gedachte aan Diftar op gewicht. Een systeem per leging of huishouden is een totaal ander systeem. Het is natuurlijk wel één van de belangrijkste onderdelen van het bestuursakkoord, en die wordt nu geschonden”, aldus Verbeek. “Het is natuurlijk heel vervelend voor de mensen in Haren, vooral omdat het een heel goed systeem was en is. Omdat het veel goedkoper is en omdat het leidt tot veel minder restafval.”