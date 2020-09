Harddraverij sluit juridische stappen tegen sluiting drafbaan niet uit

nieuws

Foto: Lesley Pietens

De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen denkt na over juridische stappen tegen het besluit van het gemeentebestuur om de drafbaan op te doeken. De KHRV overlegt wel eerst of deze stappen wel zin hebben.

Volgens Kees de Bock van de KHRV heeft het gemeentebestuur de kosten om de drafbaan te onderhouden zwaar overdreven. “De sluiting van de drafbaan was een vooringenomen plan van het gemeentebestuur dat al jaren etterde en er NU persé doorheen moest,” zegt De Bock, als reactie op de raadsvergadering van woensdagavond. Het college wil de paarden van de drafbaan verbannen en het complex ombouwen tot evenemententerrein, geschikt voor concerten en festivals voor maximaal 65 duizend bezoekers.

De Bock zegt verder: “Het was tenenkrommend en het verbaast ons dan ook niks dat “gewone” burgers geen enkel vertrouwen (meer) hebben in de lokale politiek. De drafsport wordt beoordeeld door politici die nog nooit een paardenkoers gezien hebben, maar oh zo goed op de hoogte zijn van het verval van de sport.”