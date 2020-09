Hanzehogeschool gaat imago van Groningen in de gaten houden

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Hanzehogeschool Groningen gaat, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en adviesbureau For the Love of Place, een imagomonitor ontwikkelen voor Groningen. Daarmee moet het effect van het Nationaal Programma Groningen in de komende tien jaar zichtbaar worden.

Marklinq, de onderzoeksgroep van het lectoraat Marketing & Ondernemen van de Hanzehogeschool gaat het onderzoek en de uitvoering van de monitor leiden.

De monitor moet nagaan hoe het imago van Groningen onder de eigen bevolking en bedrijven én bij van de rest van Nederland zich ontwikkelt gedurende de looptijd van het Nationaal Programma Groningen en daarna. “Het imago van Groningen speelt een grote rol in beslissingen van mensen en bedrijven om naar Groningen te komen. En ook bij de huidige bewoners wordt hun trots mede bepaald door hoe mensen over Groningen denken.”, aldus lector Karel Jan Alsem.

De nieuwe meetmethode komt beschikbaar wordt voor iedereen. De eerste uitkomsten van de imagomonitor worden eind dit jaar al verwacht.