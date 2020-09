Halve ton van provincie moet voor meer groen zorgen in Groningen

nieuws

Met een budget van 500.000 euro wil het provinciebestuur zorgen voor meer bos, bomen langs wegen, houtsingels en groen op erven en industrieterreinen in Groningen. Voor het programma ‘Bos en Hout’ moet in de komende vier jaar nog meer geld vrijkomen.

In totaal gaat het om 750 hectare in tien jaar tijd. De uitbreiding met 750 hectare/7,5 km2 is verdeeld in circa 50 procent nieuw bos, circa 30 procent in groene landschapselementen zoals houtsingels en wegbeplanting en de rest in het vergroenen van bedrijventerreinen en erven. ”

Het programma is een eigen Groningse variant op het op het Actieplan Bos en Hout dat het Rijk presenteerde tijdens de Nationale Klimaattop in 2016. Meer groen draagt bij aan de klimaatadaptatie, de economie, de ruimtelijke kwaliteit, de biodiversiteit en de leefbaarheid”, aldus gedeputeerde Henk Staghouwer van natuur en landbouw .